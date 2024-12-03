Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране

Национальное собрание (парламент) Республики Корея вынес решение об отмене военного положения в стране.

Национальное собрание (парламент) Республики Корея вынес решение об отмене военного положения в стране.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, 190 из 300 депутатов смогли войти в здание парламента в Сеуле, которое ранее было оцеплено силами безопасности.

По результатам голосования был сформирован кворум в пользу отмены военного положения.

Председатель южнокорейской оппозиционной партии "Возродим Корею" Чо Гук заявил, что неподчинение президента Южной Кореи Юн Сок Ёля решению об отмене военного положения в стране будет считаться преступлением.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что военное положение было введено для очистки просеверокорейских сил и защиты либерального конституционного строя.