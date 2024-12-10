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Парламент Южной Кореи принял законопроект о расследовании ситуации с военным положением

Парламент Южной Кореи принял законопроект о расследовании ситуации с военным положением Парламент Республики Корея на заседании 10 декабря принял законопроект о специальном расследовании ситуации с военным положением в стране.
Другие страны
10 декабря 2024 г. 12:07
Парламент Южной Кореи принял законопроект о расследовании ситуации с военным положением

Парламент Республики Корея на заседании 10 декабря принял законопроект о специальном расследовании ситуации с военным положением в стране.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

Законопроект был одобрен на пленарном заседании. За проголосовали 210 из 287 присутствовавших депутатов.

Согласно законодательству, допускается уголовное преследование в отношении президента, который обвиненияется в мятеже и государственной измене. Несколько правоохранительных органов ведут расследование, президенту запрещен выезд из страны.

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