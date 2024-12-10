Парламент Южной Кореи принял законопроект о расследовании ситуации с военным положением

Парламент Республики Корея на заседании 10 декабря принял законопроект о специальном расследовании ситуации с военным положением в стране.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.
Законопроект был одобрен на пленарном заседании. За проголосовали 210 из 287 присутствовавших депутатов.
Согласно законодательству, допускается уголовное преследование в отношении президента, который обвиненияется в мятеже и государственной измене. Несколько правоохранительных органов ведут расследование, президенту запрещен выезд из страны.