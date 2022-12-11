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Парламент Южной Кореи поддержал призыв отправить в отставку главу МВД после давки в Сеуле

Парламент Южной Кореи поддержал призыв отправить в отставку главу МВД после давки в Сеуле Парламент Южной Кореи поддержал инициированный оппозиционной Демократической партией "Тобуро" призыв отправить в отставку главу МВД страны Ли Сан Мина из-за октябрьской давки в центре Сеула, унесшей жизни 158 человек.
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11 декабря 2022 г. 08:57
Парламент Южной Кореи поддержал призыв отправить в отставку главу МВД после давки в Сеуле

Парламент Южной Кореи поддержал инициированный оппозиционной Демократической партией "Тобуро" призыв отправить в отставку главу МВД страны Ли Сан Мина из-за октябрьской давки в центре Сеула, унесшей жизни 158 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство Yonhap.

По его данным, за это предложение проголосовали 182 из 183 депутатов, принявших участие в голосовании. Члены правящей партии "Гражданская сила" бойкотировали заседание, однако "Тобуро" имеет большинство в 300-местном парламенте, благодаря чему предложение все же было принято. Всего в состав парламента входят 300 депутатов, однако одно место сейчас вакантно.

Несмотря на поддержку призыва об отставке главы МВД со стороны большинства в парламенте, президент Юн Сок Ёль, как ожидается, отклонит его. В этом случае "Тобуро" грозит запустить процедуру импичмента главы ведомства. Согласно 65-й статье Конституции Республики Корея, в случае с министрами это решение должно быть инициировано минимум одной третью депутатов, а утверждено - простым большинством.

Специальная группа полиции выясняет причины трагедии в районе Итхэвон. В частности, после получения соответствующего заявления правоохранительные органы начали проверку действий министра внутренних дел. Южнокорейская общественность критикует власти за то, что те не предусмотрели возможности давки и не приняли мер по обеспечению безопасности при массовых скоплениях людей. В результате трагедии 29 октября погибли по меньшей мере 158 человек.

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