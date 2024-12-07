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Парламент Южной Кореи отклонил закон о расследовании против первой леди

Парламент Южной Кореи отклонил закон о расследовании против первой леди Национальное собрание Республики Корея отклонило законопроект о расследовании в отношении первой леди Ким Гон Хи.
Другие страны
7 декабря 2024 г. 13:27
Парламент Южной Кореи отклонил закон о расследовании против первой леди

Национальное собрание Республики Корея отклонило законопроект о расследовании в отношении первой леди Ким Гон Хи.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты голосования депутатов, которые опубликовал телеканал YTN.

Оппозиция подозревает Ким Гон Хи в причастности к махинациям с ценными бумагами и во вмешательстве в процесс выдвижения кандидатов в депутаты.

За расследование проголосовали 198 депутатов, против - 102. Для принятия нужны были две трети голосов парламентариев. В субботу также рассматривается вопрос об импичменте президента Юн Сок Ёля.

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