Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту страны Пак Кын Хе - ОБНОВЛЕНО

Баку. 9 декабря.REPORT.AZ/ Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту страны Пак Кын Хе, сообщает Report со ссылкой на AFP.

Объявление произошло по итогам тайного голосования в парламенте.

***11:02

В парламенте Республики Корея в пятницу началось тайное голосование по вопросу о вынесении импичмента президенту страны Пак Кын Хе, передает Report со ссылкой на ТАСС.

На сессии присутствуют все 300 депутатов Национального собрания.

Законодатели заполняют бюллетени и кладут их в урны для голосования. Многие из них делают фотографии заполненных бумаг, чтобы впоследствии отчитаться перед своими избирателями. Процесс идет неспешно, по оценке знакомых с процедурой депутатов, он займет около 40 минут.

Днем ранее оппозиционные партии внесли на рассмотрение депутатов соответствующий законопроект. Для того, чтобы импичмент состоялся, необходимо, чтобы за него проголосовали не менее 200 парламентариев.

Президента Пак Кын Хе обвиняют в покровительстве ее близкой подруге Чхве Сун Силь, оказавшейся в центре громкого коррупционного скандала. 20 ноября прокуратура Республики Корея огласила промежуточные результаты расследования по делу Чхве Сун Силь, а также двух бывших сотрудников президентской администрации: им предъявлены обвинения в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении служебными полномочиями.