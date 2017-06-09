Парламент Японии впервые за 200 лет разрешил императору отречься от престола

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Верхняя палата парламента Японии одобрила специальный законопроект об отречении от престола 83-летнего императора Акихито. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, такое решение парламент принимает впервые за последние 200 лет.

Отречение может произойти в любой момент в течение трех лет после официального опубликования закона.

После этого власть будет передана старшему сыну Акихито, принцу Нарухито, а сам он сохранит свои основные привилегии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал принятие законопроекта важным моментом в истории страны.

Закон запрещает императору высказываться по вопросам политики, поэтому император Акихито не мог прямо сказать, что хочет отречься от престола.

Последний раз японский император отрекался от престола в 1817 году.