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    Парламент Японии впервые за 200 лет разрешил императору отречься от престола

    Верхняя палата парламента Японии одобрила специальный законопроект

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Верхняя палата парламента Японии одобрила специальный законопроект об отречении от престола 83-летнего императора Акихито. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, такое решение парламент принимает впервые за последние 200 лет.

    Отречение может произойти в любой момент в течение трех лет после официального опубликования закона.

    После этого власть будет передана старшему сыну Акихито, принцу Нарухито, а сам он сохранит свои основные привилегии.

    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал принятие законопроекта важным моментом в истории страны.

    Закон запрещает императору высказываться по вопросам политики, поэтому император Акихито не мог прямо сказать, что хочет отречься от престола.

    Последний раз японский император отрекался от престола в 1817 году.

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