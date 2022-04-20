Парламент Японии утвердил ужесточение санкций против России

Верхняя палата парламента Японии большинством голосов одобрила поправки в законодательство страны, касающиеся ужесточения экономических санкций против РФ из-за специальной военной операции на Украине. Прямая трансляция заседания велась на сайте парламента

Верхняя палата парламента Японии большинством голосов одобрила поправки в законодательство страны, касающиеся ужесточения экономических санкций против РФ из-за событий в Украине.

Как передает Report, прямая трансляция заседания велась на сайте парламента.

Депутаты поддержали решение внести изменения в закон об иностранной валюте, чтобы не допустить лазеек в санкционном режиме против РФ, в том числе в области криптовалюты. Японское законодательство в области валютного регулирования требует от банков подтверждения того, что получатель денежных переводов не находится под санкциями. Однако это не касалось компаний, занимающихся криптовалютой. После внесения изменений меры будут распространяться и на эти фирмы.

Ранее эти поправки уже поддержали депутаты ключевой нижней палаты. Таким образом, теперь поправки были окончательно утверждены в японском парламенте.