О нас
Аудио новости

Парламент Японии утвердил ужесточение санкций против России

Парламент Японии утвердил ужесточение санкций против России Верхняя палата парламента Японии большинством голосов одобрила поправки в законодательство страны, касающиеся ужесточения экономических санкций против РФ из-за специальной военной операции на Украине. Прямая трансляция заседания велась на сайте парламента
Другие страны
20 апреля 2022 г. 08:55
Парламент Японии утвердил ужесточение санкций против России

Верхняя палата парламента Японии большинством голосов одобрила поправки в законодательство страны, касающиеся ужесточения экономических санкций против РФ из-за событий в Украине.

Как передает Report, прямая трансляция заседания велась на сайте парламента.

Депутаты поддержали решение внести изменения в закон об иностранной валюте, чтобы не допустить лазеек в санкционном режиме против РФ, в том числе в области криптовалюты. Японское законодательство в области валютного регулирования требует от банков подтверждения того, что получатель денежных переводов не находится под санкциями. Однако это не касалось компаний, занимающихся криптовалютой. После внесения изменений меры будут распространяться и на эти фирмы.

Ранее эти поправки уже поддержали депутаты ключевой нижней палаты. Таким образом, теперь поправки были окончательно утверждены в японском парламенте.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yaponiya parlamenti Rusiyaya qarşı sərtləşdirilmiş sanksiyaları təsdiqləyib

Другие новости из категории

После побега из центра содержания мигрантов в Малайзии погибли 10 человек
После побега из центра содержания мигрантов в Малайзии погибли 10 человек
20 апреля 2022 г. 08:46
Япония увеличит объем кредитов для Украины
Япония увеличит объем кредитов для Украины
20 апреля 2022 г. 08:25
Число жертв шторма Меги на Филиппинах выросло до 178
Число жертв шторма "Меги" на Филиппинах выросло до 178
20 апреля 2022 г. 08:11
Президент Румынии выступил за скорейшее создание в стране боевой группы НАТО
Президент Румынии выступил за скорейшее создание в стране боевой группы НАТО
20 апреля 2022 г. 07:26
ООН: Кризис в Украине может привести к голоду 47 млн человек в мире
ООН: Кризис в Украине может привести к голоду 47 млн человек в мире
20 апреля 2022 г. 07:10
CNN: США готовят новый пакет мер безопасности для Украины
CNN: США готовят новый пакет мер безопасности для Украины
20 апреля 2022 г. 06:48
Число жертв наводнения на юго-востоке ЮАР достигло 448
Число жертв наводнения на юго-востоке ЮАР достигло 448
20 апреля 2022 г. 06:32
Канада отправит Украине тяжелую артиллерию
Канада отправит Украине тяжелую артиллерию
20 апреля 2022 г. 06:14
США в ближайшие сутки отправят в Европу еще 7 самолетов с военной помощью
США в ближайшие сутки отправят в Европу еще 7 самолетов с военной помощью
20 апреля 2022 г. 05:28
Премьер Франции подаст в отставку после президентских выборов
Премьер Франции подаст в отставку после президентских выборов
20 апреля 2022 г. 04:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi