​Парламент Японии ратифицировал торговое соглашение с США

Верхняя палата парламента Японии на пленарном заседании ратифицировала в среду торговое соглашение с США, которое вступит в силу 1 января будущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за принятие соответствующего закона проголосовали находящиеся там в большинстве депутаты от правящей Либерально-демократической партии и ее союзники, передали все каналы национального телевидения.

В ноябре соглашение уже было ратифицировано ключевой нижней палатой парламента, хотя против этого выступала оппозиция, выражающая недовольство тем, что Токио не смог добиться от Вашингтона снижения и, тем более, отмены пошлин на экспорт японских автомобилей и автомобильных деталей.

Согласно нынешнему соглашению, отменяются или существенно снижаются пошлины на ввоз в Японию американской сельскохозяйственной продукции на общую сумму $7,2 млрд в год. В частности, тарифы на импорт произведенной в США говядины уменьшатся с нынешних 38,5% до 26,6% и в конечном итоге до 9%. Нулевые пошлины будут постепенно введены в отношении американской свинины и сыра, а также вина.

В несколько этапов будут отменены пошлины на импорт в США некоторых японских промышленных товаров, включая автоматизированные станки. Будут снижены тарифы на завоз в Соединенные Штаты 42 видов японской продукции, включая говядину, соевый соус, музыкальные инструменты, велосипеды. США также согласились не повышать тарифы на импорт японских автомобилей, чем открыто угрожала американская администрация.

Нынешнее соглашение подписали в сентябре в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Вашингтон и Токио договорились также в течение предстоящих четырех месяцев начать переговоры о выработке более широкого договора, который в перспективе может приобрести черты двусторонней зоны свободной торговли.