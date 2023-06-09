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Парламент Японии поддержал пересмотр миграционного законодательства

Парламент Японии поддержал пересмотр миграционного законодательства Верхняя палата парламента Японии в пятницу одобрила документ о внесении изменений в миграционное законодательство, который, в частности, ограничивает количество попыток подачи заявления на получение статуса беженца.
Другие страны
9 июня 2023 г. 20:32
Парламент Японии поддержал пересмотр миграционного законодательства

Верхняя палата парламента Японии в пятницу одобрила документ о внесении изменений в миграционное законодательство, который, в частности, ограничивает количество попыток подачи заявления на получение статуса беженца.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Законопроект поддержали большинство депутатов правящей Либерально-демократической партии и ее партнера по коалиции - партии "Комэйто", в то время как оппозиция в лице Конституционно-демократической партии и Коммунистической партии выступили против. В мае документ также прошел одобрение ключевой, нижней палаты парламента.

В соответствии с ним в Японии будет создана законодательная база для приема "квазибеженцев", спасающихся от конфликтов, таких как украинский. Япония в настоящее время признает беженцами только тех людей, которые сталкиваются с преследованием по признаку расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе. За последний год японская сторона приняла около 2,4 тыс. человек с Украины, как эвакуированных из зоны конфликта, временно предоставив им статус резидента. Поправка в законодательство позволит им в качестве "квазибеженцев" претендовать на статус резидента, работать и получать пенсии.

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