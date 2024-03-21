Парламент Вьетнама утвердил отставку президента

Национальное собрание (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) утвердило отставку президента Во Ван Тхыонга.

Национальное собрание (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) утвердило отставку президента Во Ван Тхыонга.

Как передает Report , об этом сообщил портал Vietnamnet.

Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания парламента. 20 марта Центральный комитет (ЦК) правящей Компартии Вьетнама (КПВ) также принял отставку Во Ван Тхыонга. Он был назначен президентом 2 марта 2023 года и исполнял свои обязанности чуть больше 12 месяцев.

Согласно конституции СРВ, Национальное собрание - высший орган законодательной власти в стране. Оно наделено полномочиями назначать и отправлять в отставку руководство СРВ.

Отмечается, что Во Ван Тхыонг нарушил несколько положений партийного устава, в связи с чем вызвал негативную реакцию общественности. В результате он принял решение подать заявление об отставке, которое было одобрено на заседании ЦК КПВ.