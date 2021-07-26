Парламент Вьетнама продлил полномочия президента страны

Национальное собрание (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) 15-го созыва в ходе продолжающейся первой сессии проголосовало в понедельник за продление полномочий Нгуен Суан Фука на посту президента страны на период до 2026 года.
Его кандидатуру единогласно поддержали 483 присутствовавших на заседании парламентариев, что составляет 96,79% от общего количества в 499 депутатов Нацсобрания. Однопалатный парламент, согласно Конституции СРВ, является высшим органом власти, наделенным полномочиями назначать и отправлять в отставку руководство страны.
67-летний Нгуен Суан Фук занимает пост президента СРВ с апреля текущего года, а до этого он пять лет был премьер-министром Вьетнама. Утверждение его и других кандидатур нынешнего состава высшего руководства государства состоялось на последней сессии Нацсобрания 14-го созыва в соответствии с решениями, принятыми на прошедшем в январе 13-м съезде правящей в стране Компартии Вьетнама (КПВ).