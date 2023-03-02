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Парламент Вьетнама избрал Во Ван Тхыонга новым президентом страны

Парламент Вьетнама избрал Во Ван Тхыонга новым президентом страны Национальное собрание (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам избрало члена политбюро, постоянного члена секретариата центрального комитета правящей Компартии Вьетнама (КПВ) Во Ван Тхыонга новым президентом страны.
Другие страны
2 марта 2023 г. 08:04
Парламент Вьетнама избрал Во Ван Тхыонга новым президентом страны

Национальное собрание (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам избрало члена политбюро, постоянного члена секретариата центрального комитета правящей Компартии Вьетнама (КПВ) Во Ван Тхыонга новым президентом страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель Нацсобрания Выонг Динь Хюэ.

Во Ван Тхыонг принес присягу на верность родине, правящей КПВ и народу Вьетнама. Церемония вступления в должность главы государства прошла сразу же после оглашения результатов голосования.

"Перед священным государственным флагом, Национальным собранием, соотечественниками и избирателями всей страны я, президент Социалистической Республики Вьетнам, клянусь быть всецело верным Родине, народу, Конституции Социалистической Республики Вьетнам, и приложить все усилия для успешного выполнения задач, порученных партией, государством и народом", - заявил избранный президент.

52-летний Во Ван Тхыонг стал 12-м президентом в истории современного Вьетнама.

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