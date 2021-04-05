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Парламент Вьетнама избрал нового президента страны

Парламент Вьетнама избрал нового президента страны Национальное собрание (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) избрало Нгуен Суан Фука новым президентом страны
Другие страны
5 апреля 2021 г. 07:15
Парламент Вьетнама избрал нового президента страны

Национальное собрание (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) избрало Нгуен Суан Фука новым президентом страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила контрольная комиссия парламента, кандидатуру 67-летнего Нгуен Суан Фука, занимавшего с 2016 года пост премьер-министра СРВ, поддержали 97,5% депутатов Нацсобрания.

На посту президента СРВ Нгуен Суан Фук сменил генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонга. Руководитель компартии был избран президентом страны в октябре 2018 года после смерти из-за тяжелой болезни президента Чан Дай Куанга, который должен был занимать этот пост с 2016 по 2021 год. На прошедшем в январе этого года 13-м партийном съезде Нгуен Фу Чонг был переизбран генсеком ЦК КПВ на очередной пятилетний срок, при этом он не стал выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок. Кандидатом на пост главы государства на период 2021-2026 годов партконференцией был рекомендован премьер-министр Нгуен Суан Фук.

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Версия на азербайджанском языке Vyetnam parlamenti ölkənin yeni prezidentini seçib

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