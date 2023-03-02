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Парламент Венгрии перенес голосование по ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО

Парламент Венгрии перенес голосование по ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО Национальное собрание Венгрии в очередной раз перенесло голосование по вопросу ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО.
Другие страны
2 марта 2023 г. 21:03
Парламент Венгрии перенес голосование по ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО

Национальное собрание Венгрии в очередной раз перенесло голосование по вопросу ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, теперь оно должно будет состояться не раньше 20 марта.

До сих пор в повестке заседаний парламента значилось, что голосование по вопросу вступления скандинавских стран в альянс пройдет в период с 6 по 9 марта. Теперь речь идет о том, чтобы проголосовать в течение сессии парламента, которая начнется 20 марта.

При этом в декабре 2022 года в Венгрии заявляли, что рассмотрят вопрос о ратификации не раньше 20 февраля.

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Версия на английском языке Hungarian Parliament postpones vote on ratification of Sweden and Finland's NATO membership

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