Парламент Венгрии одобрил направление в Чад военной миссии

Венгерский парламент дал согласие на направление в Чад военной миссии численностью до 400 человек для оказания помощи местным властям в борьбе с терроризмом, охране объектов инфраструктуры и улучшении социальной ситуации в стране.

Венгерский парламент дал согласие на направление в Чад военной миссии численностью до 400 человек для оказания помощи местным властям в борьбе с терроризмом, охране объектов инфраструктуры и улучшении социальной ситуации в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе голосования, которое транслировалось на сайте законодательного органа, в поддержку этого решения высказались 143 депутата, 30 были против, еще 2 воздержались.

Как отмечается в парламентской резолюции, венгерская военная миссия направляется в Африку по приглашению правительства Чада, а ее численность составит от 200 до 400 человек, которые "будут обеспечены необходимыми техническими средствами, вооружением и экипировкой". В их задачи будут входить "проведение консультаций, оказание поддержки и инструктаж на поле боя, защита венгерских граждан и венгерских интересов, а также содействие в борьбе с терроризмом в период до 31 декабря 2025 года".