Парламент Венгрии не будет проводить экстренное заседание ради приема Швеции в НАТО

Парламент Венгрии не будет проводить внеочередное заседание, чтобы ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в НАТО, поскольку сложившаяся ситуация не является экстраординарной.

Парламент Венгрии не будет проводить внеочередное заседание, чтобы ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в НАТО, поскольку сложившаяся ситуация не является экстраординарной.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил спикер парламента Ласло Кёвер.

Отвечая на вопрос, будет ли парламент собираться на внеочередное заседание, он сказал: "Не сомневаюсь, что одна из оппозиционных партий, которые не всегда отвечают интересам Венгрии, возьмет на себя инициативу по созыву такой встречи, но, вероятно, это не приведет к успеху".

"В целом я не чувствую никакой срочности и не считаю, что сложилась какая-то исключительная ситуация", - добавил спикер.

Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о ратификации соглашения о приеме Швеции в НАТО еще летом 2022 года, однако депутаты откладывали решение по данному вопросу из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии. Документ прошел обсуждение в комитетах и формально входил в программу работы парламента в 2023 году.