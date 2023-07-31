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Парламент Венгрии из-за бойкота правящих партий не смог одобрить вступление Швеции в НАТО

Парламент Венгрии из-за бойкота правящих партий не смог одобрить вступление Швеции в НАТО Парламент Венгрии на своем внеочередном заседании, созванном по инициативе оппозиции, не смог провести голосование по вопросу о приеме Швеции в НАТО.
Другие страны
31 июля 2023 г. 15:35
Парламент Венгрии из-за бойкота правящих партий не смог одобрить вступление Швеции в НАТО

Парламент Венгрии на своем внеочередном заседании, созванном по инициативе оппозиции, не смог провести голосование по вопросу о приеме Швеции в НАТО.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, фракция правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и их младшие партнеры в лице христианских демократов бойкотировали встречу, и на ней не было кворума.

Для утверждения повестки дня, в которую депутаты от оппозиции предлагали включить вопрос о вступлении Швеции в Североатлантический альянс, не набралось достаточного числа голосов. Заседание, которое транслировалось на сайте парламента, свелось лишь к обмену мнениями между представителями оппозиционных партий по ряду вопросов внутренней и внешней политики.

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Версия на английском языке Hungarian parliament fails to approve Sweden's NATO membership due to boycott of ruling parties

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