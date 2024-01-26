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Парламент Венесуэлы примет решительные меры против дестабилизации положения в стране

Парламент Венесуэлы примет решительные меры против дестабилизации положения в стране Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы вынесет на обсуждение вопрос о принятии "решительных силовых мер" против попыток ультраправой оппозиции и наемников дестабилизировать положение в стране.
Другие страны
26 января 2024 г. 00:46
Парламент Венесуэлы примет решительные меры против дестабилизации положения в стране

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы вынесет на обсуждение вопрос о принятии "решительных силовых мер" против попыток ультраправой оппозиции и наемников дестабилизировать положение в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес на пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом Venezolana de Televisión.

Родригес указал, что заговоры, раскрытые генеральной прокуратурой, "заставляют законодательную власть начать дебаты для принятия глубоких, радикальных решений <…> и силовых мер против тех, кто угрожает миру в республике". Он подчеркнул, что "все эти процессы берут свое начало в планах и убийственных действиях [оппозиции] между 2019 и 2021 годами, <…> потому что все эти предатели и дезертиры были завербованы ЦРУ и разведывательной службой колумбийской армии в эти годы". "У нас есть имена агентов ЦРУ", участвовавших в вербовках заговорщиков, подчеркнул Родригес.

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