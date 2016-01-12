​Парламент Венесуэлы прекратил свою работу

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Верховный суд Венесуэлы объявил все решения парламента недействительными до тех пор, пока трое депутатов от оппозиционной партии не будут отстранены от работы.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

"Решения принятые или те, которые должны быть приняты Национальным Собранием, пока эти граждане не будут исключены, являются абсолютно незаконными", - говорится в заявлении суда.

В декабре Верховный суд блокировал мандаты четырех законодателей - троих от оппозиции и одного депутата из лояльной правительства фракций. Суд принял решение после заявлений политической силы президента Николаса Мадуро - Соцпартии о нарушениях в ходе голосования на парламентских выборах.

Это решение суда возмутило членов парламента от оппозиционной коалиции, они назвали его попыткой подорвать их историческую победу на выборах. Действия Верховного суда расценили как попытку лишить "Круглый стол демократического единства" простого большинства.