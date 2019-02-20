Парламент Венесуэлы назначил новых послов еще в восьми странах

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Национальная ассамблея Венесуэлы (однопалатный парламент), находящаяся под контролем оппозиции, во вторник назначила новых дипломатических представителей республики еще в восьми странах мира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая информация была опубликована в Twitter парламента.

"Национальная ассамблея назначила венесуэльских дипломатических представителей в Австралии, Андорре, Великобритании, Бельгии, Доминиканской Республике, Нидерландах, Люксембурге и Румынии", - отмечается в сообщении.