 Наверх

Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы

Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы

Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительными новое соглашение с Россией в военной сфере, передает Report со ссылкой на RT.

«Это соглашение не было рассмотрено ни комиссией по внешней политике, суверенитету и интеграции, ни парламентом», — говорится в тексте документа, опубликованного в Twitter. 

Отмечается, что речь идёт о «соглашении о военном сотрудничестве между правительствами Венесуэлы и России, которое подписали министры обороны Владимир Падрино Лопес и министр обороны России Сергей Шойгу». 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!