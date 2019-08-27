Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы

Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительными новое соглашение с Россией в военной сфере, передает Report со ссылкой на RT.

«Это соглашение не было рассмотрено ни комиссией по внешней политике, суверенитету и интеграции, ни парламентом», — говорится в тексте документа, опубликованного в Twitter.

Отмечается, что речь идёт о «соглашении о военном сотрудничестве между правительствами Венесуэлы и России, которое подписали министры обороны Владимир Падрино Лопес и министр обороны России Сергей Шойгу».