Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Парламент Великобритании проголосует по условиям Brexit 15 января, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Дебаты начнутся на следующей неделе (с 14 января) и продолжатся на следующей, в течение которой и состоится голосование»,— заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Напомним, ранее британское правительство обнародовало окончательный план Brexit (выхода из ЕС). Нерешенным остался один из главных вопросов — о границе Северной Ирландии и Республики Ирландия.

11 декабря в парламенте Великобритании должно было пройти голосование по условиям Brexit, однако Тереза Мэй отменила его после трех дней дебатов. Она объяснила это тем, что соглашение в нынешнем виде не поддержит подавляющее большинство депутатов.