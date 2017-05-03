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    Парламент Великобритании прекратил свою работу до выборов

    С этого момента депутаты теряют статус членов парламента и в течении нескольких дней должны будут покинуть рабочие места

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Парламент Великобритании  прекратил свою работу перед досрочными выборами, которые должны пройти в стране 8 июня.

    Как сообщает Report, cогласно законодательству cтраны, парламент распускается за 25 рабочих дней до выборов.

    С этого момента любые виды деятельности законотворческого органа Великобритании приостанавливаются, а депутаты теряют статус членов парламента. Им дается несколько дней, чтобы собрать вещи и покинуть рабочие места.

    При этом премьер-министр Тереза Мэй и члены ее правительства продолжат работу до выборов.

    Сегодня Т. Мэй должна посетить королеву Елизавету II, чтобы сообщить ей о роспуске парламента, а также о начале избирательной кампании.

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