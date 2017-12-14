Парламент Великобритании получил право вето в решении о Brexit

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Британские законодатели одобрили изменения в законе о Brexit, согласно которым договор о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского союза должен быть сначала одобрен парламентом, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

С небольшим перевесом в 309 голосов против 305 члены Палаты общин проголосовали за изменения, которые по существу дают им право вето в решении о Brexit.

По мнению британских экспертов, это решение серьезно ослабит позиции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй перед очередным раундом переговоров о Brexit, которые начнутся в Брюсселе 15 декабря.

Министерство по вопросам выхода Великобритании из ЕС выразило разочарование исходом голосования.