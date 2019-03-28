Парламент Великобритании поддержал новые сроки Brexit

По результатам прошедшего голосования, большинство членов парламента Соединённого Королевства поддержали новые даты выхода страны из Евросоюза.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Independent.

Как уточняется, за новые сроки проголосовал 441 депутат, против высказались 105 человек.

Напомним, ранее лидеры стран-членов ЕС благосклонно отнеслись к просьбе Великобритании перенести даты выхода Соединённого Королевства из содружества и назвали новые сроки Брексита.