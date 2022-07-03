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Парламент Узбекистана утвердил указ президента о введении в Каракалпастане режима ЧП

Парламент Узбекистана утвердил указ президента о введении в Каракалпастане режима ЧП Cенат и Законодательная палата Олий мажлиса (парламента) Узбекистана на своем совместном заседании утвердили указ президента Шавката Мирзиёева о введении в Каракалпастане - республики в составе страны - режима чрезвычайного положения.
Другие страны
3 июля 2022 г. 11:02
Парламент Узбекистана утвердил указ президента о введении в Каракалпастане режима ЧП

Cенат и Законодательная палата Олий мажлиса (парламента) Узбекистана на своем совместном заседании утвердили указ президента Шавката Мирзиёева о введении в Каракалпастане - республики в составе страны - режима чрезвычайного положения.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба Сената.

"В соответствии с пунктом 19 части первой статьи 78 Конституции Республики Узбекистан и частью третьей статьи 8 Конституционного закона Республики Узбекистан "О чрезвычайным положении" Законодательная палата и Сенат Олий мажлиса республики Узбекистан постановляют: утвердить указ президента Республики Узбекистан от 2 июля 2022 года NУП-164 "О введении чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан", - говорится в сообщении. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

С 3 июля в Каракалпастане начал действовать режим ЧП из-за происшедших там 1 июля беспорядков, организаторы которых пытались захватить местные органы власти. На период действия режима в Каракалпастане усилена охрана общественного порядка и объектов жизнеобеспечения, во время комендантского часа запрещено движение общественного и личного транспорта, работа предприятий общепита и торговых точек, на все время ЧП запрещено проведение любых массовых мероприятий.

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Версия на английском языке Parliament of Uzbekistan approves introduction of state of emergency in Karakalpakstan
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan parlamenti Qaraqalpaqda fövqəladə vəziyyətin tətbiqi haqqında fərmanı təsdiqləyib

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