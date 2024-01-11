Парламент Украины вернул правительству законопроект о мобилизации

Новый вариант законопроекта, предусматривающий широкомасштабную мобилизацию и демобилизацию воюющих в Украине длительное время, не обсуждался в Верховной Раде и был возвращен обратно в Кабинет министров.

Новый вариант законопроекта, предусматривающий широкомасштабную мобилизацию и демобилизацию воюющих в Украине длительное время, не обсуждался в Верховной Раде и был возвращен обратно в Кабинет министров.

Как сообщили восточноевропейскому бюро Report в пресс-службе Верховной Рады, депутаты от правящей партии "Слуга народа" высказались за вынесение законопроекта на обсуждение в варианте, более подходящем для нынешней общественной ситуации.

По этой причине проект был возвращен в Кабинет министров для дальнейшего совершенствования.

Отметим, что предложенный в последние месяцы прошлого года документ был представлен на обсуждение в Верховную Раду на этой неделе.

Документ предусматривает снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, мобилизация женщин на военную службу и ряд других моментов.

Депутаты от правящей партии "Слуга народа" и президент Владимир Зеленский выступили против привлечения женщин к мобилизации.

Законопроект предусматривает привлечение в армию полумиллиона личного состава, после чего Украина, как ожидается, предпримет шаги к более серьезным достижениям на фронте.