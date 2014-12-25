Парламент Украины одобрил закон о расширении полномочий СНБО

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Верховная рада Украины поддержала расширение полномочий Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО). Как сообщает Report, за принятие проголосовали 253 депутата при 226 необходимых.

После подписания закона президентом страны Петр Порошенко, СНБО из координационного органа, члены которого вырабатывают предложения для главы государства в сфере национальной безопасности, превратится в структуру, которая в дополнение к этому будет контролировать и формировать повестку дня для других органов власти. Кроме того, СНБО будет наделено правом принимать решения относительно "неотложных мер по разрешению кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины".

В новом документе также прописано, что "решение Совета национальной безопасности и обороны, введенные в действие указами президента Украины, являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти".