Парламент Украины одобрил легализацию медицинского каннабиса

Верховная рада Украины одобрила легализацию медицинского каннабиса, соответствующий законопроект был поддержан в первом чтении.

Верховная рада Украины одобрила легализацию медицинского каннабиса, соответствующий законопроект был поддержан в первом чтении.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом украинский депутат Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале.

Законопроект принят 268 голосами.

Он призван легализовать оборот растений рода конопли (каннабис) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Цель - создать условия для расширения доступа пациентов к лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.

Предусматривается ограниченная легализация каннабиса, его смолы, экстрактов и настоек, а также тетрагидроканнабинола (ТГК) - первого и единственного на сегодня каннабиноида, разрешенного для медицинского применения в некоторых странах.