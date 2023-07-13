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Парламент Украины одобрил легализацию медицинского каннабиса

Парламент Украины одобрил легализацию медицинского каннабиса Верховная рада Украины одобрила легализацию медицинского каннабиса, соответствующий законопроект был поддержан в первом чтении.
Другие страны
13 июля 2023 г. 18:45
Парламент Украины одобрил легализацию медицинского каннабиса

Верховная рада Украины одобрила легализацию медицинского каннабиса, соответствующий законопроект был поддержан в первом чтении.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом украинский депутат Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале.

Законопроект принят 268 голосами.

Он призван легализовать оборот растений рода конопли (каннабис) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Цель - создать условия для расширения доступа пациентов к лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.

Предусматривается ограниченная легализация каннабиса, его смолы, экстрактов и настоек, а также тетрагидроканнабинола (ТГК) - первого и единственного на сегодня каннабиноида, разрешенного для медицинского применения в некоторых странах.

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