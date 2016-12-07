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    Парламент Украины обратился к странам мира в связи с трагедией Голодомора

    Верховная Рада приняла соответствующий документ

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Верховная Рада Украины обратилась к государствам о признании Голодомора 1932-1933 годов Украине геноцидом украинского народа.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, соответствующий документ во втором чтении поддержали 233 народных депутата.

    В обращении Верховной Рады говорится, что "преступный коммунистический тоталитарный режим путем насильственного изъятия продовольствия, блокады сел и целых районов, запрета выезда за границы охваченной голодом Украины, сворачивания сельской торговли, репрессии несогласных, сознательно создал для украинцев такие жизненные условия, которые были рассчитаны на их физическое уничтожение".

    Отметим, что в результате Голодомора в Украине умерли более 2,5 млн. человек.

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