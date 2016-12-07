Парламент Украины обратился к странам мира в связи с трагедией Голодомора

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Верховная Рада Украины обратилась к государствам о признании Голодомора 1932-1933 годов Украине геноцидом украинского народа.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, соответствующий документ во втором чтении поддержали 233 народных депутата.

В обращении Верховной Рады говорится, что "преступный коммунистический тоталитарный режим путем насильственного изъятия продовольствия, блокады сел и целых районов, запрета выезда за границы охваченной голодом Украины, сворачивания сельской торговли, репрессии несогласных, сознательно создал для украинцев такие жизненные условия, которые были рассчитаны на их физическое уничтожение".

Отметим, что в результате Голодомора в Украине умерли более 2,5 млн. человек.