Парламент Украины намерен отменить внеблоковый статус страны

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Верховная рада Украины рассмотрит сегодня законопроекты об отмене внеблокового статуса страны.

Депутатам предлагается рассмотреть четыре проекта закона, которые могут позволить Украине возобновить курс на евроатлантическую интеграцию.

Среди них есть и законопроект президента Петра Порошенко. Он был зарегистрирован в парламенте 18 декабря как неотложный. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны принял на заседании за основу законопроект об отмене внеблокового статуса Украины, предложенный фракцией "Народного фронта". При этом проекты законов практически ни чем не отличаются.

На заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) в минувшую субботу Порошенко призвал к немедленному отказу от внеблокового статуса. Президент заявил, что считает отказ от вступления в НАТО в 2010 году "самой большой ошибкой бывшего руководства Украины". При этом он отметил, что сейчас не идет речь о немедленном вступлении в североатлантический альянс, а о переходе на стандарты и критерии стран, которые входят в НАТО.

Все четыре законопроекта предусматривают "отказ от статуса внеблокового государства и возвращение к курсу на сближение с НАТО, что существенно усилит позиции Украины в оборонных вопросах и в вопросах безопасности". При этом Порошенко не скрывает, что идея вступления Украины в НАТО "до сих пор раскалывает страну".