Парламент Уэльса впервые избрал женщину на пост первого министра

Баронесса Элунед Морган избрана главой правительства Уэльса.

Баронесса Элунед Морган избрана главой правительства Уэльса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, голосование по этому вопросу провели депутаты Сенедда, однопалатного законодательного органа в Кардифе.

За кандидатуру Морган, которая 24 июля были избрана новым лидером Лейбористской партии Уэльса, отдали голоса 28 депутатов. Ее оппонент от оппозиционной Консервативной партии Эндрю Дэвис получил поддержку 15 законодателей, за представителя "Плайд камри" (Партии Уэльса) Рин ап Йорверса отдали голоса 12 депутатов.

57-летняя Морган была единственным кандидатом на то, чтобы возглавить лейбористов Уэльса и местное правительство. Ранее ни одна женщина не занимала эти посты.

Новый первый министр Уэльса пообещала "прислушиваться ко всем, а не только лишь к тем, чем голос самый громкий или у кого есть больше власти". Премьер-министр Кир Стармер, также представляющий Лейбористскую партию, заявил, что Морган привнесет в работу регионального правительства "огромный опыт и послужной список выполненных вещей".