Парламент Турции возобновит рассмотрение заявки Швеции в НАТО

Комиссия по международным делам парламента Турции на следующей неделе возобновит обсуждение ратификационного протокола о принятии Швеции в НАТО.

Комиссия по международным делам парламента Турции на следующей неделе возобновит обсуждение ратификационного протокола о принятии Швеции в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на турецкий телеканал NTV, это следует из повестки заседания комиссии, которое намечено на 26 декабря.

Процесс ратификации в турецком парламенте заявки на вступление Швеции в НАТО был начат в октябре. Изначально протокол поступил в комиссию по международным делам, после принятия в которой он будет вынесен на голосование Генассамблеи парламента.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс не ратифицировали только Венгрия и Турция. Для одобрения заявки королевства в НАТО Турция требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму.