Парламент Турции разрешил отправку войск в Ливию

Парламент Турции одобрил законопроект, который предусматривает отправку турецких военных в Ливию.
Как передает Report, в голосовании участвовали 509 депутатов, 184 выступили против, 325 - за.
За проголосовали 325 депутатов от правящей Партии справедливости и развития и националистической Партии национального движения.
В конце декабря турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве между Турцией и правительством национального согласия (ПНС) Ливии.
Позднее ПНС официально запросило военную помощь у Турции.
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