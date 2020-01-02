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Парламент Турции разрешил отправку войск в Ливию

Парламент Турции разрешил отправку войск в Ливию

Парламент Турции одобрил законопроект, который предусматривает отправку турецких военных в Ливию.

Как передает Report, в голосовании участвовали 509 депутатов, 184 выступили против, 325 - за. 

За проголосовали 325 депутатов от правящей Партии справедливости и развития и националистической Партии национального движения. 

В конце декабря турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве между Турцией и правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

Позднее ПНС официально запросило военную помощь у Турции.

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