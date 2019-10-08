Парламент Турции продлил мандат на проведение операций в Сирии и Ираке

Великое национальной собрание Турции (парламент) продлило во вторник мандат на проведение операций в Сирии и Ираке еще на один год. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Согласно принятому решению, мандат на участие ВС Турции в соседних странах продлен до 30 октября 2020 года, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с выданным мандатом турецкая армия имеет возможность проводить боевые операции за пределами страны, в Сирии и Ираке. Также он позволяет размещать на территории Турции контингенты и военные базы государств, которые оказывают поддержку ВС республики или заняты в этих трансграничных операциях.