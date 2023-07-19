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Парламент Таиланда выступил против повторного выдвижения Лимчароенрата на пост премьера

Парламент Таиланда выступил против повторного выдвижения Лимчароенрата на пост премьера Депутаты и сенаторы Национальной ассамблеи Таиланда проголосовали против повторного выдвижения кандидатуры лидера левоцентристской партии "Движение вперед" Питы Лимчароенрата на пост премьер-министра.
Другие страны
19 июля 2023 г. 16:05
Парламент Таиланда выступил против повторного выдвижения Лимчароенрата на пост премьера

Депутаты и сенаторы Национальной ассамблеи Таиланда проголосовали против повторного выдвижения кандидатуры лидера левоцентристской партии "Движение вперед" Питы Лимчароенрата на пост премьер-министра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию голосования в среду вел телеканал Thai PBS.

После его итогам 395 законодателей согласились с тем, что кандидатура Лимчароенрата не может быть выдвинута во второй раз, 312 не согласились с этим, воздержались 8. Палата представителей и Сенат после восьмичасовых дебатов завершили совместное заседание. Таиландский парламент теперь должен вернуться к вопросу выборов нового главы правительства 20 июля.

На заседании парламента, прошедшем 13 июля, лидер партии "Движение вперед" не получил достаточной поддержки в 376 голосов 750-местной Национальной ассамблеи, чтобы занять кресло премьера. Его поддержали 324 законодателя, 182 выступили против, воздержались 199.

Теперь "Движению вперед" и ее главному партнеру по коалиции партии "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи") необходимо решить, кто будет следующим кандидатом в премьеры. Как ранее заявила представитель "Пхыа Тхаи", Пхетхонгтхан Чинават, дочь бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата (2001-2006 годы), партия выдвинет кандидатом на пост главы правительства Среттха Тхависина.

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Версия на английском языке Thai parliament opposes Limjaroenrat's re-nomination as prime minister

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