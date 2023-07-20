Парламент Таиланда рассмотрит новую кандидатуру на пост премьера

Совместное заседание Палаты представителей и Сената Национальной ассамблеи (парламента) Таиланда, в ходе которого будет рассмотрена новая кандидатура на пост премьер-министра, состоится 27 июля.

Совместное заседание Палаты представителей и Сената Национальной ассамблеи (парламента) Таиланда, в ходе которого будет рассмотрена новая кандидатура на пост премьер-министра, состоится 27 июля.

Как передает Report, об этом сообщила газета Khaosod со ссылкой на спикера Палаты представителей Ван Мухамад Нор Матха.

По его словам, парламентарии предпримут очередную попытку утвердить нового премьера на заседании двухпалатной 750-местной Национальной ассамблеи, которое должно начаться в 09:30 по местному времени (06:30 - бакинское).

На заседании парламента, прошедшем 13 июля, лидер левоцентристской партии "Движение вперед" Пита Лимчароенрат не получил достаточной поддержки членов парламента, чтобы занять кресло премьера. Депутаты и сенаторы Национальной ассамблеи Таиланда проголосовали в среду против повторного выдвижения его кандидатуры на пост главы правительства. В тот же день конституционный суд Таиланда принял решение приостановить депутатский мандат Лимчароенрата до вынесения вердикта, поскольку тот подозревается во владении акциями телеканала iTV на момент проведения парламентских выборов, что запрещено конституцией.

Теперь "Движению вперед" и ее главному партнеру по коалиции партии "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи") необходимо решить, кто будет следующим кандидатом в премьеры. Как ранее заявила представитель "Пхыа Тхаи", Пхетхонгтхан Чинават, дочь бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата (2001-2006), партия выдвинет кандидатом на пост главы правительства Среттха Тхависина.