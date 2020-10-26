О нас
Report Georgia

Парламент Таиланда проводит внеочередную сессию для разрешения ситуации с протестами

Парламент Таиланда проводит внеочередную сессию для разрешения ситуации с протестами Внеочередное заседание парламента Таиланда открылось сегодня на фоне продолжающихся антиправительственных демонстраций в столице и по всей стране
Другие страны
26 октября 2020 г. 09:48
Парламент Таиланда проводит внеочередную сессию для разрешения ситуации с протестами

Внеочередное заседание парламента Таиланда открылось сегодня на фоне продолжающихся антиправительственных демонстраций в столице и по всей стране. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в течение двух дней депутаты планируют обсудить протесты и пути выхода из сложившейся ситуации.

По словам спикера Палаты представителей (нижняя палата парламента) Чуана Ликпхая, сессия "посвящена поиску решения в ситуации с протестующими". Он также призвал депутатов и сенаторов к цивилизованному обсуждению повестки дня.

"Нам необходимо подробно обсудить каждое требование протестующих, - заявил на открытии заседания лидер оппозиционной партии "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи") Сомпхонг Амонвиват. - Кроме того, надо в кратчайшие сроки решить вопрос изменения конституции".

26 и 27 октября сенат, оппозиция и правительственный блок озвучат свои оценки происходящего и предложения по разрешению сложившейся ситуации.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Британская вакцина способствовала выработке антител к коронавирусу у пожилых
Британская вакцина способствовала выработке антител к коронавирусу у пожилых
26 октября 2020 г. 12:24
Китай введет санкции против трех американских компаний
Китай введет санкции против трех американских компаний
26 октября 2020 г. 11:50
Более 43 млн человек в мире заразились COVID-19
Более 43 млн человек в мире заразились COVID-19
26 октября 2020 г. 10:45
Италия вновь обновила рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Италия вновь обновила рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
26 октября 2020 г. 07:01
Свыше 59 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США
Свыше 59 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США
26 октября 2020 г. 06:38
В Париже после отмены карантина резко вырос уровень преступности
В Париже после отмены карантина резко вырос уровень преступности
26 октября 2020 г. 04:58
В Израиле продлили ограничения на экономическую активность из-за пандемии
В Израиле продлили ограничения на экономическую активность из-за пандемии
26 октября 2020 г. 03:58
Богатейший европеец заработал $8 млрд за неделю
Богатейший европеец заработал $8 млрд за неделю
26 октября 2020 г. 03:43
 В Украине завершилось голосование на местных выборах
 В Украине завершилось голосование на местных выборах
26 октября 2020 г. 02:11
Во Франции впервые выявили более 50 тысяч случаев заражения COVID-19
Во Франции впервые выявили более 50 тысяч случаев заражения COVID-19
26 октября 2020 г. 01:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi