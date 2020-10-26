Парламент Таиланда проводит внеочередную сессию для разрешения ситуации с протестами

Внеочередное заседание парламента Таиланда открылось сегодня на фоне продолжающихся антиправительственных демонстраций в столице и по всей стране

Внеочередное заседание парламента Таиланда открылось сегодня на фоне продолжающихся антиправительственных демонстраций в столице и по всей стране. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в течение двух дней депутаты планируют обсудить протесты и пути выхода из сложившейся ситуации.

По словам спикера Палаты представителей (нижняя палата парламента) Чуана Ликпхая, сессия "посвящена поиску решения в ситуации с протестующими". Он также призвал депутатов и сенаторов к цивилизованному обсуждению повестки дня.

"Нам необходимо подробно обсудить каждое требование протестующих, - заявил на открытии заседания лидер оппозиционной партии "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи") Сомпхонг Амонвиват. - Кроме того, надо в кратчайшие сроки решить вопрос изменения конституции".

26 и 27 октября сенат, оппозиция и правительственный блок озвучат свои оценки происходящего и предложения по разрешению сложившейся ситуации.