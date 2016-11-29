Парламент Таиланда официально пригласил наследного принца вступить на королевский престол

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Парламент Таиланда официально пригласил наследного принца Маха Ватчиралонгкона Махидола вступить на королевский престол.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заседание парламента транслировалось государственным телеканалом Thai PBS.

Председатель парламента произнес формулу приглашения наследного принца вступить на престол, после чего предложил всем депутатам встать и приветствовать восшествие на престол нового короля. Депутаты, встав с мест, хором прокричали "Да здравствует король!", после чего специальная сессия парламента была закрыта.

Король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался 13 октября в возрасте 89 лет от продолжительной болезни. Пхумипон Адульядет находился на троне с 9 июня 1946 года, став рекордсменом в мире по продолжительности правления.