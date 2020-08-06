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Парламент Таджикистана назначит дату проведения президентских выборов

Парламент Таджикистана назначит дату проведения президентских выборов Депутаты обеих палат парламента Таджикистана соберутся в четверг на совместное заседание, в ходе которого назначат дату президентских выборов.
Другие страны
6 августа 2020 г. 06:55
Парламент Таджикистана назначит дату проведения президентских выборов

Депутаты обеих палат парламента Таджикистана соберутся в четверг на совместное заседание, в ходе которого назначат дату президентских выборов.

Как сообщает Report, выборы в сам парламент также состоялись в 2020 году - 1 марта в нижнюю палату и 27 марта - в верхнюю. В Маджлиси милли (верхняя палата парламента) избраны 33 сенатора, 25 из которых - от города Душанбе и областей республики, а еще восемь должны быть назначены указом президента Таджикистана Эмомали Рахмона (в настоящее время назначены только шестеро). Нижняя палата состоит из 63 депутатов.

Таким образом, в совместном заседании будут участвовать 94 члена парламента.

Отметим, что выборы президента Таджикистана будут шестыми по счету за время независимости страны.

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