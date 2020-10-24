Парламент Сомали утвердил новый состав правительства

Сейчас в Сомали проходит подготовка к парламентским и президентским выборам, которые назначены соответственно на 27 декабря 2020 года и 8 февраля 2021 года

Парламент Сомали единогласно утвердил в субботу новый состав кабинета министров страны, который представил премьер-министр Мохамед Хусейн Робле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.

"Нашим приоритетом является обеспечение безопасности страны, а также создание необходимых условий для проведения президентских и парламентских выборов в установленные сроки", - заявил премьер.

За утверждение правительства проголосовали 188 депутатов Народной палаты, находившихся в зале, высказавшихся против или воздержавшихся нет. Кабинет состоит из заместителя премьер-министра, 26 министров, 17 государственных министров и 26 заместителей министров. 15 министров входили в состав предыдущего правительства. Сохранили свои посты заместитель премьер-министра Махди Ахмед Гулед, министр иностранных дел Ахмед Исе Авад, министр обороны Хасан Али Мохамед.

Предыдущий премьер Хасан Али Хайре получил 25 июля вотум недоверия в парламенте и в тот же день был отправлен в отставку главой государства. Одновременно президент назначил временным главой правительства бывшего вице-премьера Махди Ахмеда Гуледа, объявив, что подбор нового премьера займет определенное время.

Сейчас в Сомали проходит подготовка к парламентским и президентским выборам, которые назначены соответственно на 27 декабря 2020 года и 8 февраля 2021 года.