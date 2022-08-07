Парламент Сомали утвердил новый состав правительства страны

Федеральный парламент Сомали утвердил в воскресенье кабинет министров, представленный пять дней назад главой правительства Хамзой Абди Барре.

Федеральный парламент Сомали утвердил в воскресенье кабинет министров, представленный пять дней назад главой правительства Хамзой Абди Барре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe.

По его данным, 229 депутатов Народной палаты (нижней палаты парламента) проголосовали в поддержку кабинета, семеро - против и один воздержался. Для 50-летнего Барре, который 15 июня был назначен на пост премьер-министра президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом, нынешнее правительство является первым.

Новый кабинет министров Сомали включает 26 человек, передает новостной портал Somali Guardian. Заместителем премьер-министра стал Салах Ахмед Джама, который в предыдущем правительстве занимал поста министра конституционных дел. МИД возглавил Абшир Омар Хурусе, министром внутренней безопасности назначен Мохамед Шейх Али Додише. Абдулкадир Мохамед Нур сохранил пост министра обороны.

Подлинную сенсацию вызвало назначение министром по делам религий Муктара Робоу, который в прошлом был одним из основателей и руководителей террористической группировки "Аш-Шабаб". В 2012 году США назначили за его поимку вознаграждение в размере 5 млн долларов США. Робоу летом 2017 года покинул "Аш-Шабаб" и сдался полиции. Спустя год он был арестован и последние три с половиной года находился под домашним арестом из-за политических разногласий с предыдущими властями страны. Для назначения Робоу министром Барре потребовалось специальное письмо от прокуратуры Сомали, в котором бывший член "Аш-Шабаб" признан полностью невиновным в причастности к террористической деятельности и обладающим правом стать членом правительства, отмечает сомалийский новостной портал "Гарове".