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Парламент Сомали одобрил вступление страны в Восточноафриканское сообщество

Парламент Сомали одобрил вступление страны в Восточноафриканское сообщество Народная (нижняя) палата федерального парламента Сомали ратифицировала договор о вступлении страны в региональную организацию - Восточноафриканское сообщество (ВАС).
Другие страны
10 февраля 2024 г. 18:51
Парламент Сомали одобрил вступление страны в Восточноафриканское сообщество

Народная (нижняя) палата федерального парламента Сомали ратифицировала договор о вступлении страны в региональную организацию - Восточноафриканское сообщество (ВАС).

Как передает Report, об этом сообщило официальное агентство SONNA. Соответствующий документ был подписан 15 декабря 2023 года между Федеративной Республикой Сомали (ФРС) и ВАС.

Данный шаг парламента, отмечает агентство, завершает процесс вступления ФРС в ВАС. Стране было предложено в шестимесячный срок направить документы о ратификации договора в генеральный секретариат ВАС. 24 ноября саммит ВАС в Аруше (Танзания) одобрил вступление ФРС в региональное объединение. Тогда председатель ВАС президент Республики Южный Судан Салва Киир приветствовал это решение как "важный шаг на пути укрепления региональных и континентальных торговых связей в рамках зоны свободной торговли Африки". Со своей стороны, президент ФРС Хасан Шейх Мохамуд заявил, что вступление его страны в ВАС "послужит укреплению продовольственной безопасности, предоставит доступ к региональному рынку".

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