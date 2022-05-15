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Парламент Сомали не избрал президента в первом туре выборов

Парламент Сомали не избрал президента в первом туре выборов Парламент Сомали не смог избрать президента в первом туре голосования, во второй тур прошли четыре кандидата, набравшие наибольшее число голосов.
Другие страны
15 мая 2022 г. 21:26
Парламент Сомали не избрал президента в первом туре выборов

Парламент Сомали не смог избрать президента в первом туре голосования, во второй тур прошли четыре кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция Dalsan со ссылкой на результаты голосования.

Ни один из более 30 кандидатов не получил в первом туре две трети голосов, необходимые для избрания на пост президента. Лидером первого тура голосования стал глава автономного региона Пунтленд Саид Абдуллахи Дени, получивший 65 голосов. Вторую строчку занял нынешний президент страны Мохамед Абуллахи Мохамед, за которого проголосовали 59 депутатов.

Также во второй тур прошли экс-президент Сомали Хасан Шейх Махмуд (52 голоса) и бывший премьер страны Хасан Али Хайре (47 голосов). Сообщается, что второй тур голосования начнется вскоре после завершения первого.

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