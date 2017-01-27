Парламент Словении утвердил возможность закрытия госграницы для мигрантов

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Национальное собрание (парламент) Словении вечером в четверг приняло с 47 голосами "за" и 18 голосами "против" пакет поправок к Закону об иностранцах, который позволит в случае поддержки парламента практически закрыть границу для мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщило люблянское издание Delo.

"Спикер парламента Милан Брглез отказался поддержать нововведения. Депутаты, однако, проголосовали за поправки к закону об иностранцах, которые позволят принять ряд специальных мер, которые значительно затруднят въезд мигрантов в страну, если за это проголосуют 46 парламентариев", — пишет издание.