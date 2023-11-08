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Парламент Словении одобрил поправки в закон об иностранцах

Парламент Словении одобрил поправки в закон об иностранцах Депутаты Государственного собрания Словении (нижней палаты парламента) повторно проголосовали за внесение поправок в закон об иностранцах, согласно одной из которых для продления вида на жительство членам семей иностранных работников необходимо подтвердит
Другие страны
8 ноября 2023 г. 05:15
Парламент Словении одобрил поправки в закон об иностранцах

Депутаты Государственного собрания Словении (нижней палаты парламента) повторно проголосовали за внесение поправок в закон об иностранцах, согласно одной из которых для продления вида на жительство членам семей иностранных работников необходимо подтвердить владение словенским языком на минимальном уровне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Словенское агентство печати.

Отмечается, что на заседании Госсобрания 52 парламентария (абсолютное большинство) проголосовали за принятие поправок в закон об иностранцах, согласно которым срок, когда иностранец имеет право на воссоединение со своей семьей, будет сокращен с двух лет до одного года.

Кроме того, условие продления вида на жительство членам семей иностранных работников со знания языка на уровне А1 будет изменено на так называемый уровень "выживания", который в свою очередь заключается в способности общаться в разных бытовых ситуациях.

2 ноября депутаты Государственного совета Словении (верхней палаты парламента) наложили вето на внесение этих поправок в закон об иностранцах после того, как они были одобрены Госсобранием 26 октября.

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