Парламент Словении не поддержал вотум недоверия премьер-министру

Премьер-министр Словении Янез Янша вечером в среду заручился поддержкой большинства депутатов Государственного собрания (нижняя палата парламента) страны в ходе голосования по вынесению вотума недоверия в его отношении. Оно было инициировано оппозицией в

Премьер-министр Словении Янез Янша вечером в среду заручился поддержкой большинства депутатов Государственного собрания (нижняя палата парламента) страны в ходе голосования по вынесению вотума недоверия в его отношении. Оно было инициировано оппозицией в лице "Списка Марьяна Шареца", "Социальных демократов", "Левых" и Партии Аленки Братушек, однако их предложение поддержали лишь 42 депутата, против же высказались 44 народных избранника.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ход заседания транслировался в прямом эфире третьего канала Радио и телевидения Словении.

Оппозиционеры обвиняли премьер-министра в неэффективной борьбе с пандемией коронавируса и провале кампании по вакцинации населения. Кроме того, левоцентристы считают председателя правительства Словении виновным в незаконном оказании давления на прокуратуру республики и Словенское агентство печати.

Для отставки главы правительства словенской оппозиции было необходимо набрать 46 депутатских голосов. Левоцентристы, выступающие за проведение досрочных парламентских выборов, ранее уже пытались инициировать вынесение вотума недоверия кабинету министров Словении и отдельным его членам: главе образовательного ведомства республики Симоне Кустец, министру труда, семьи, социальных дел и равных возможностей Янезу Циглер-Кральу, а также министру культуры Васко Симонити. Все указанные инициативы не получили достаточной поддержки парламентариев.