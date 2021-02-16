Парламент Словении не поддержал вотум недоверия правительству страны

Действующее правительство Словении смогло заручиться поддержкой большинства депутатов Государственного собрания (нижняя палата парламента) страны.

Действующее правительство Словении смогло заручиться поддержкой большинства депутатов Государственного собрания (нижняя палата парламента) страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, вынесение вотума недоверия в его отношении было инициировано оппозицией в лице "Списка Марьяна Шареца", "Социальных демократов", "Левых", Партии Аленки Братушек и части депутатов Демократической партии пенсионеров Словении (ДППС), однако в ходе тайного голосования в понедельник их предложение не поддержала большая часть депутатов.

Отметим, что ход заседания транслировался в прямом эфире третьего канала Радио и телевидения Словении.

Напомним, что левоцентристская оппозиция инициировала вынесение вотума о недоверии кабинету министров 10 февраля, обвинив премьер-министра республики Янеза Яншу в неэффективной борьбе со второй волной пандемии коронавируса и чрезмерном уклоне в сторону поддержки Венгрии и Польши на европейской политической арене в ущерб отношениям с Брюсселем. За отставку правительства высказались 40 народных избранников, семь проголосовали против, шесть бюллетеней были признаны недействительными. Остальные депутаты не стали принимать участия в голосовании.