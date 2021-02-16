О нас
Report Georgia
Аудио новости

Парламент Словении не поддержал вотум недоверия правительству страны

Парламент Словении не поддержал вотум недоверия правительству страны Действующее правительство Словении смогло заручиться поддержкой большинства депутатов Государственного собрания (нижняя палата парламента) страны.
Другие страны
16 февраля 2021 г. 01:24
Парламент Словении не поддержал вотум недоверия правительству страны

Действующее правительство Словении смогло заручиться поддержкой большинства депутатов Государственного собрания (нижняя палата парламента) страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, вынесение вотума недоверия в его отношении было инициировано оппозицией в лице "Списка Марьяна Шареца", "Социальных демократов", "Левых", Партии Аленки Братушек и части депутатов Демократической партии пенсионеров Словении (ДППС), однако в ходе тайного голосования в понедельник их предложение не поддержала большая часть депутатов.

Отметим, что ход заседания транслировался в прямом эфире третьего канала Радио и телевидения Словении.

Напомним, что левоцентристская оппозиция инициировала вынесение вотума о недоверии кабинету министров 10 февраля, обвинив премьер-министра республики Янеза Яншу в неэффективной борьбе со второй волной пандемии коронавируса и чрезмерном уклоне в сторону поддержки Венгрии и Польши на европейской политической арене в ущерб отношениям с Брюсселем. За отставку правительства высказались 40 народных избранников, семь проголосовали против, шесть бюллетеней были признаны недействительными. Остальные депутаты не стали принимать участия в голосовании.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sloveniya parlamenti hökumətə etimadsızlıq votumunu dəstəkləməyib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Очередные происки армян или как албанский храм стал армянским
ФотоОчередные происки армян или как албанский храм "стал" армянским
15 февраля 2021 г. 13:15
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
15 февраля 2021 г. 10:12
В Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
ФотоВ Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
13 февраля 2021 г. 16:57
Армяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
ФотоАрмяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
13 февраля 2021 г. 15:30
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
13 февраля 2021 г. 11:27
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
13 февраля 2021 г. 10:31
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
12 февраля 2021 г. 15:13
Назначен новый пресс-секретарь Милли Меджлиса
Назначен новый пресс-секретарь Милли Меджлиса
12 февраля 2021 г. 11:01
Гендиректор ЦБА: Страховым компаниям не нужно считать выплаты потерей дохода
Гендиректор ЦБА: Страховым компаниям не нужно считать выплаты потерей дохода
11 февраля 2021 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi