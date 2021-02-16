Парламент Словении не поддержал вотум недоверия правительству страны

Действующее правительство Словении смогло заручиться поддержкой большинства депутатов Государственного собрания (нижняя палата парламента) страны.
Отметим, что ход заседания транслировался в прямом эфире третьего канала Радио и телевидения Словении.
Напомним, что левоцентристская оппозиция инициировала вынесение вотума о недоверии кабинету министров 10 февраля, обвинив премьер-министра республики Янеза Яншу в неэффективной борьбе со второй волной пандемии коронавируса и чрезмерном уклоне в сторону поддержки Венгрии и Польши на европейской политической арене в ущерб отношениям с Брюсселем. За отставку правительства высказались 40 народных избранников, семь проголосовали против, шесть бюллетеней были признаны недействительными. Остальные депутаты не стали принимать участия в голосовании.