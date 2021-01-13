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Парламент Словакии утвердил продление в стране режима ЧС

Парламент Словакии утвердил продление в стране режима ЧС Национальный совет (парламент) Словакии утвердил во вторник решение правительства от 29 декабря о продлении восстановленного в республике 1 октября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса режима чрезвычайной сит
Другие страны
13 января 2021 г. 02:27
Парламент Словакии утвердил продление в стране режима ЧС

Национальный совет (парламент) Словакии утвердил во вторник решение правительства от 29 декабря о продлении восстановленного в республике 1 октября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса режима чрезвычайной ситуации (ЧС), срок действия которого заканчивался 30 декабря, еще на 40 дней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Словацкое телевидение.

Режим ЧС, который уже действовал в Словакии с 16 марта по 14 июня во время первой волны эпидемии коронавируса, на фоне ее новой волны был продлен уже во второй раз. Первоначально он должен был быть отменен 14 ноября, но правительство на своем заседании 11 ноября передвинуло этот срок на 45 дней.

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