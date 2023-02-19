Парламент Словакии намерен обсудить вопрос о передаче Украине МиГ-29

Истребители МиГ-29, выведенные из состава ВВС Словакии, не будут переданы Украине без предварительного обсуждения такой возможности в Национальном совете (парламенте - ред.) республики.

Истребители МиГ-29, выведенные из состава ВВС Словакии, не будут переданы Украине без предварительного обсуждения такой возможности в Национальном совете (парламенте - ред.) республики.

Как передает Report , об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, выступая в дискуссионной передаче "В политике" телеканала TA3.

"Если пойдет речь о принятии решения, подарить ли МиГи Украине и на каких условиях, то сначала мы это обсудим в парламенте", - сказал Надь. Он отметил, что этот вопрос будет внесен в высший законодательный орган, когда это будет актуально.

Возможная передача МиГов-29, как сказал политик, не ослабит обороноспособность Словакии. Эти истребители окончательно выведены из состава национальных ВВС. Более половины их стоимости, в случае дарения Украине, республике компенсирует Евросоюз.